Росіянка, яка вважала себе воєнкором, підірвалася на міні.

На тимчасово окупованій території Донецької області ліквідована російська воєнкор-початківець Земфіра Сулейманова.

Про це повідомляє пропагандистський Телеграм-канал WarGonzo.

Зазначається, що Сулейманова приїхала на Донбас зовсім недавно. Там вона нібито займалася гуманітарною допомогою та реалізовувала "мрію стати справжнім військовим журналістом".

За даними росіян, Сулейманова зробила "жест доброї волі" та підірвалася на міні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі на міні підірвався трактор Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

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