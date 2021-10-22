Противник розширює межі районів для розміщення техніки та озброєння і встановлює навколо них нові мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових і протипіхотних мін.

Російські окупаційні війська продовжують нарощувати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій, противник відновлює вже наявні та обладнує нові позиції, у тому числі хибні, з використанням макетів техніки та озброєння.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Водночас окупанти активізували інженерні роботи та мінування ділянок місцевості у тилових районах неподалік від лінії зіткнення. При цьому, противник розширює межі районів для розміщення техніки та озброєння і встановлює навколо них нові мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових і протипіхотних мін ПФМ-1, ПОМ-2, ПМН-2, МОН-50, ОЗМ-72, заборонених міжнародними Конвенціями", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ГУР, зазначені дії російських окупаційних військ створюють додаткову небезпеку для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

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Нагадаємо, як розповів командир Сил спеціальних операцій Григорій Галаган в інтерв’ю "Українському центру безпеки та співпраці", в Україні на території кожної області – підконтрольній Києву чи захопленій супротивником, люди мають бути готові до загрози вторгнення з боку Російської Федерації.

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Автор: Леся Лещенко