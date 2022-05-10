За словами глави ОВА, зараз неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

Сьогодні в результаті обстрілів російських окупантів в Донецької області отримали поранення 6 мирних жителів.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 9 травня від російських обстрілів поранення отримали 6 мирних жителів Донбасу. Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 11 осіб, які загинули в Ямполі за період з 23 по 28 квітня", - зазначив він.

Згідно з інфографікою, яку оприлюднив глава ОВА, станом на вечір 9 травня починаючи з 24 лютого в Донецькій області від дій російських загарбників загинули 345 і поранені 1019 жителів регіону.

Також Кириленко нагадав, що поки неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, штаб ООС оприлюднив втрати росіян на Донбасі за добу.

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