Противник прагне відновити залізничні шляхи постачання.

На харківському напрямку російські окупанти намагаються перешкодити українським захисникам вийти до державного кордону і в тил свого угруповання в районі Слов'янська. З метою відновлення залізничних шляхів постачання ворог планує прокладати додаткові гілки.

Про це розповів прес-центр Генштабу Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи, планує прокладання додаткових залізничних гілок", — розповіли в Генштабі.

Противник також здійснював обстріли цивільної інфраструктури. Удари наносилися в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне і Пришиб.

Нагадаємо, у свіжому зведенні від Генштабу сказано, що окупанти зосередили зусилля на трьох напрямках — Слов'янському, Бахмутському та Сєвєродонецькому. В окремих оперативних районах тривають битви. Через високі втрати командування РФ було змушене вивести окремі підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу із зони бойових дій для відновлення боєздатності.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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