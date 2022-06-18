На харківському напрямку російські окупанти намагаються перешкодити українським захисникам вийти до державного кордону і в тил свого угруповання в районі Слов'янська. З метою відновлення залізничних шляхів постачання ворог планує прокладати додаткові гілки.
Про це розповів прес-центр Генштабу Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи, планує прокладання додаткових залізничних гілок", — розповіли в Генштабі.
Противник також здійснював обстріли цивільної інфраструктури. Удари наносилися в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне і Пришиб.
Нагадаємо, у свіжому зведенні від Генштабу сказано, що окупанти зосередили зусилля на трьох напрямках — Слов'янському, Бахмутському та Сєвєродонецькому. В окремих оперативних районах тривають битви. Через високі втрати командування РФ було змушене вивести окремі підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу із зони бойових дій для відновлення боєздатності.
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