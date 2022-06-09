У результаті ударів по житлових приватних будинках міста Золочів було зруйновано 5 будинків.

Сьогодні ворог зосередив свої удари на населених пунктах Харківщини, які знаходяться на північному та північно-східному напрямку.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Буквально годину тому ворог наніс удари по житлових приватних будинках міста Золочів. Було зруйновано 5 будинків", - сказав Синєгубов.

Голова Харківської ОВА поінформував, що загалом за всю добу в результаті обстрілів Харківщини 14 людей постраждало, 5 цивільних загинуло.

"Також, ворог наносив удари по Чугуївському району. Якщо брати Ізюмський напрямок, то сьогодні ворог тут активних бойових дій не проводив. Оскільки вчора його атаки нашими Збройними силами були відбиті і він вимушений був повернутися на раніше зайняті позиції, і з великими втратами. Тому має зараз поповнювати свої запаси і перегруповуватись", - зазначив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА додав, що Збройні сили України тримають свої позиції на північному і північно-хідному напрямку Харківщини.

"Ворог там так само сконцентрував увагу на обороні раніше зайнятих своїх позицій", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, на Київщині відновили електрику в 15 населених пунктах, на Харківщині підключили понад 7 тисяч абонентів.

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