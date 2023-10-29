На Херсонщині авіаударами пошкоджено зерновий термінал, навчальний заклад, перебито газогін, поранені п'ятеро цивільних.

На півдні України штормова погода змусила російських окупантів скоротити використання дронів з вибухівкою, яку вони скидають на мирне населення.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України у неділю, 29 жовтня, протягом доби (з 7:00 до 7:00) супротивник завдав вісім авіаційних ударів літаками тактичної авіації Су-34/35. Паралельно із пуском керованих авіабомб по Херсонщині, ворог спрямував протирадіолокаційні ракети по Миколаївщині. Зафіксовано їх розриви над відкритими територіями.

"Керованих авіаційних бомб ворог застосував понад 30, спрямувавши їх, зокрема, по Бериславу, Новобериславу, Одрадокам'янці, Тягинці, Козацькому, Іванівці", - розповіли у прес-службі.

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Водночас через штормову погоду застосування FPV-дронів та інших модифікацій зі скиданням осколкових боєприпасів ворога різко зменшилось, але два скиди все ж супротивники здійснили.

"За минулу добу ворог здійснив понад 50 обстрілів із застосуванням 260 снарядів. Артилерія працювала переважно по обласному центру Херсонщини, також окупанти завдали кілька артилерійських ударів по Куцурубській і Очаківській громадах Миколаївщини, де обійшлось без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої агресії у Херсонській області п’ять людей дістали поранення. Авіаударами пошкоджено зерновий термінал, навчальний заклад, приватні будинки та господарські споруди. Обстріли також припали на житлові квартали, перебито газогін.

Також повідомляється, що штормова погода змусила ворога скоротити корабельне угруповання до мінімуму. Зокрема, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два кораблі, один з яких - підводний ракетоносій, що може мати у спорядженні до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

У Силах оборони наголошують: рівень ракетної небезпеки залишається високим, разом з тим, штормове море посилює і мінну небезпеку. Людей просять триматися якомога далі від узбережжя, бо радіус ураження уламками морської міни може сягати до 200 м.

У прес-службі додали, що Сили оборони півдня продовжують виконання бойових та вогневих завдань. За минулу добу ліквідовано 23 окупанти. Знищено два БТР-82, чотири гармати, автівку та польовий пункт боєпостачання.

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Нагадаємо, напередодні Сили оборони півдня України ліквідували майже 30 окупантів, знищили три танки, зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10", 11 гармат, два ударні дрони "Ланцет", станцію радіоелектронної боротьби "Ртуть-Б" тощо.

Ворог тероризував населення FPV-дронами та скидав з БПЛА різних модифікацій осколкові боєприпаси на населення. Було зафіксовано два десятки таких випадків. Наприклад, у Михайлівці у будинок літнього подружжя просто у вікно житлового будинку влетів ворожий дрон. Обидвоє пенсіонерів із пораненнями госпіталізовані.

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