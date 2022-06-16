Загарбники здійснили спробу штурмових дій на сході.

Сьогодні, 16 червня, на сході країни українські захисники ліквідували 26 окупантів.

Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", українські захисники продовжують стримувати агресора.

"Сьогодні, 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій. Втрати ворога складають: особового складу – 26, БТР – 1, БПЛА – 1, склад з ПММ – 1", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині українські воїни майстерно "приземлили" російський вертоліт Мі-35М. Так добре по техніці окупантів відпрацював ПЗРК "Стінгер". Як повідомляється, найімовірніше, російські льотчики не змогли залишити місце падіння вертольота.

Що відомо про втрати ворога на війні

За майже чотири місяці повномасштабної війни ЗСУ "відкобзонили" близько 32 тисячі російських вояк. Лише за останню добу було утилізовано дві сотні окупантів. Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки: танків, літаків, засобів ППО, крилатих ракет тощо.

Зазначається, що найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Раніше УНІАН повідомляв, що в армії РФ почастішали випадки звільнення великої кількості військових через відмову від участі у бойових діях в Україні.

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