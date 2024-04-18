Робота безпосередньо на F-16 відбувається на третьому етапі, який називають завершальним.

У підготовці українських пілотів до керування винищувачами F-16 є кілька етапів. Перший проходить у Великій Британії, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Там наші молоді пілоти, курсанти, які надалі керуватимуть серйозними винищувачами F-16, проходять наземну підготовку, вивчають теорію. Зокрема, вони вивчають англійську мову, тому що це мова віддачі команд, ведення переговорів. Ти можеш запам'ятати, де яка кнопка, коли який тумблер потрібно увімкнути, але команди і переговори ти не зможеш вести, якщо ти не знаєш мови", – пояснив він в інтервʼю УНІАН.

Після завершення підготовки у Британії українські пілоти вирушають на наступний етап. Це підготовка на легкомоторних літаках у Франції.

Відео дня

"Це ще одна країна, яка бере участь у коаліції, допомагає готувати наш льотний склад, тому що потрібно ставити молодих льотчиків на крило. Їм потрібна необхідна кількість годин нальоту, вони ознайомлюються там із системою управління, яка наближена до F-16", – продовжив Євлаш.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що у нас немає таких літаків, які нагадували б ці багатоцільові винищувачі.

"Коли вони вже більш-менш освоять легкомоторний літак, вони переходять на третій етап, який ми називаємо завершальним. Це робота безпосередньо на F-16, приблизно з тими завданнями, які можуть у них виникати на території України. Це, зокрема, робота по малопомітних цілях – крилаті, керовані ракети, "Шахеди", – резюмував Ілля Євлаш.

Підготовка пілотів на F-16

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що українським пілотам нелегко перейти з літаків радянського типу на винищувачі четвертого покоління. За його словами, серед найбільших труднощів у тренуванні українців на F-16 – знання англійської мови.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що навчання пілотів, які проходять підготовку у Данії та США, вже на завершальних етапах. При цьому Ілля Євлаш зауважив, що українська сторона та партнери не планують оголошувати дату поставок західних літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: