Політик вказав, що Україна має право на захист.

Українські військові на Донбасі застосували протитанковий ракетний комплекс Javelin. Бійці ЗСУ мають право використовувати будь-яку зброю, яка є на балансі, для захисту країни.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Ігор Копитін у Facebook.

"Наші воїни використовували його (Javelin, - УНІАН) під час ведення бою. Поки не маю права розголошувати, де це сталося та за яких обставин, але скажу наступне – попереджаючи будь-які подальші заяви та маніпуляції щодо того "чи може Україна захищатися, або це не заборонено", Так, може, ми маємо право на захист своєї землі зброї, яка є на балансі ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

При цьому він підкреслив, що військові захищають свою країну й це визнали міжнародні партнери.

"Ми вже мали розмову з нашими американськими партнерами щодо використання Javelin. Дійшли в діалозі з ними до такої ж думки, яку я окреслив вище. Друзі, Україна вистоїть у цій боротьбі, знаєте чому? Тому що правда за нами", - підсумував Копитін.

Довідка УНІАН. Javelin - переносний протитанковий ракетний комплекс, вироблений в США. Він призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема вертольотів, БПЛА та іншого. Україна отримала Javelin в рамках двосторонніх домовленостей зі США.

Військова допомога Україні з боку США

21 квітня Комітет у закордонних справах Сенату США підтримав законопроект про партнерство з Україною з безпеки. Ним передбачено збільшення обсягів військової допомоги Україні до 300 млн дол., включаючи летальну зброю.

11 червня Міноборони США затвердило другу частину політики допомоги для України обсягом $150 млн в рамках Ініціативи з допомоги заради безпеки України (USAI). Він включає навчання, консультаційну підтримку і надання озброєння і повинен допомогти Україні захищатися і підвищувати сумісність своїх сил з НАТО.

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18 червня стало відомо, що США призупинили військову допомогу Україні, до якого входить летальна зброя. Пізніше в Білому домі спростували цю інформацію.

Також там нагадали, що раніше США надали пакет допомоги Україні у сфері безпеки на суму 150 млн доларів, і відзначили, що США також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

Напередодні зустрічі президента Джо Байдена і Володимира Зеленського США пообіцяли Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги. В адміністрації Байдена заявили, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Автор: Анастасія Горбачова