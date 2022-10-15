Він переконаний, що також можна перекрити Ірану шляхи отримання комплектуючих до БПЛА.

НАТО може завдати превентивного удару по заводу з виробництва дронів-камікадзе з Ірану, оскільки РФ використовує їх як засоби терору проти мирних людей.

Про це заявив військовий експерт та екскомандувач Аеромобільних (Десантно-штурмових) військ України Іван Якубець в ефірі "Еспресо".

"Треба політичне рішення з цього питання. Не допустити, щоб РФ могла закупити ці 2,4 тис. дронів в Ірані. Іран іх випускає разом з іншими країнами - це Сирія, є відомості щодо Таджикистану", - сказав експерт.

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Якубець наголосив, що необхідно вжити заходів, щоб шляхи отримання комплектуючих були перекриті.

"Можна завдати і превентивного удару силами НАТО. "Шахіди" використовують не як військовий засіб, а як засіб терору проти мирних громадян. Це передбачає можливість удару по заводу, який виробляє такі засоби. Такий механізм використовували проти Сирії. Таким чином, ми можемо зменшити шкоду від цих безпілотників", - пояснив свою думку він.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ

У середині серпня стало відомо, що Росія придбала у Ірану тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно ця сторона продовжує заперечувати надання безпілотників країні-окупанту. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на озброєнні у Російської Федерації залишається ще близько трьохсот іранських дронів.

В РНБО додали, що Сили оборони збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками.

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