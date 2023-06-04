Росіяни били по столиці ракетами та дронами.

Російська Федерація у ніч на 4 червня знову атакувала Київ ракетами та дронами-камікадзе. Всі цілі знищили сили протиповітряної оборони.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що ворог запустив ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.

"За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста - ППО знищило ще на далеких підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою", - йдеться у повідомленні.

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Атака на Київ у ніч на 4 червня - що відомо

Російські окупанти влаштували українцям чергову ніч терору. Сирени почали лунати близько 01:30 4 червня в східних і південних областях, після чого тривога поступово поширилася на всі регіони, в тому числі і на Київ.

У Київській ОВА попередили про підвищену загрозу атаки з повітря.

Пізніше стало відомо, що на підступах до Києва вже працює ППО. При цьому в столиці було тихо. Відбій повітряної тривоги в Києві був приблизно о 4:30. Таким чином, у столиці тривога тривала близько трьох годин.

На даний момент немає інфомарції про руйнування в Київській області або про жертв та постраждалих .

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