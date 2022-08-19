Також Україна отримала ще 11 бронетранспортерів M113.

Німеччина передала Україні ще три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини.

Зокрема, у розділі про надану Україні військову підтримку йдеться про те, що нею вже отримано 15 зенітних самохідних артилерійських установок GEPARD (додалося ще три, оскільки раніше йшлося про 12 таких установок).

Також Україна отримала від Німеччини 44 бронетранспортери M113 (додалося ще 11, бо раніше було відомо про передачу 33 таких бронетранспортерів).

Нагадаємо, окремо сказано, що планується відправити в Україну 20 ракетних пускових установок калібру 70mm разом 2 тисячами ракет та лазерними цілепокажчиками, 1 тис 592 снарядів для артилерії калібром 155mm, 255 снарядів Vulcano для артилерії калібром 155mm, 60 тис 200 снарядів калібром 40mm, 6 одиниць автонавантажувальної техніки, 40 одиниць пристроїв зв'язку для боротьби з безпілотниками, 12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 30 кулементів MG3, 4 тис боєприпасів для самохітних зенітних озброєнь та іншу техніку і обладнання.

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