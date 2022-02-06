Міністр оборони Німеччини хоче знизити ескалацію шляхом переговорів у "нормандському" форматі та у рамках Ради Росія-НАТО.

Німеччина не постачатиме Україні зброю для захисту від російської агресії і хоче розв'язати цей "конфлікт" мирним шляхом.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, пише Handelsblatt.

"Вже давно є чітка позиція федерального уряду – навіть у попередні законодавчі періоди – ми не доставляємо зброю в кризові регіони, щоб там не загострювалася ситуація", – сказала Ламбрехт.

Вона зазначила, що сторони мають мирно вирішити конфлікт за столом переговорів.

"В українському конфлікті у нас є партнери по переговорах, які повернулися за стіл переговорів – наприклад, у Раді НАТО-Росія і в Нормандському форматі. Тому тепер наше завдання – деескалація. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", - додала Ламбрехт.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Нідерланди спільно з Німеччиною блокували надання Україні зброї. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їхній уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

Тож наразі Німеччина залишається тією країною, що досі відмовляється надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки". 17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

Канцлер Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Також Німеччина відмовилася видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії щодо передачі українському війську зброї німецького виробництва.

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