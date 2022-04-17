Чоловік був убитий біля під'їзду житлового будинку пострілом в голову.

Російські військові, перебуваючи в Бучі під Києвом, застрелили місцевого жителя Іллю Навального, однофамільця російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє видання Bild. Іллі Навальному було 60 років. Його 64-річна сусідка Марія розповіла журналістам видання, що чоловіка розстріляли росіяни.

Марія добре знала Іллю, бачила його в день смерті, 12 березня.

"Ми увійшли в наш будинок і зустріли Іллю, який спускався по сходах. Я йому кажу: не виходь, там стріляють. Але він все хотів ненадовго вийти, щоб викурити сигарету. Потім я чула постріли знову і знову", - розповіла жінка.

Коли через годину Марія вийшла з підвалу, вона побачила Іллю лежачим на підлозі. Окупанти вистрілили йому в голову. Його паспорт лежав поруч з ним.

Місцеві жителі вважають, що Іллю Навального могли вбити через його прізвище.

Видання зазначає, що неясно, чи був Ілля Навальний родичем ворога Володимира Путіна – Олексія Навального, якого російська влада посадила у в'язницю.

Убитий чоловік на ім'я Ілля Навальний родом із Залісся - українського села під Чорнобилем, звідки родом і батько Олексія Навального.

Батько російського опозиціонера Анатолій Навальний народився в 1947 році в Заліссі Київської області, там же він закінчив школу.

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