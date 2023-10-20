Ліквідацією кожного окупанта, мародера та зрадника, Рух опору тримає ворогів в постійній напрузі.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як впливають на настрої загарбників диверсії, що здійснюють українські партизани на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема, в Мелітополі.

В ефірі телемарафону він зазначив, що "звичайно в окупантів є агресія на цивільне населення, нажаль, саме так проявляється їх ліквідація на тимчасово окупованій території", але знищення кожного окупанта, мародера і зрадника досягає основної мети - тримати ворогів в постійній напрузі.

Дії українських партизанів в Мелітополі змушують окупантів відчувати силу супротиву навіть після півтора року повної окупації міста, тому сьогоднішній підрив автівки з російськими загарбниками-мародерами також дуже важливий.

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"Точно будуть в напрузі колаборанти і ті зрадники, які сьогодні здають інформацію про те, чиї будинки порожні. І ті старші по будинку, хто зрадив і постійно намагається надавати інформацію, хто з квартири виїхав, а хто живе не за пропискою, а в кого немає документів на квартиру. Тож після цієї події точно напруження буде у величезної кількості зрадників, тепер вони будуть думати чи продовжувати свою зрадницьку діяльність, чи зупиняти її. Тому що силам супротиву, які продовжують працювати на тимчасово окупованій території Запорізької області, вкрай добре відомо про кожний факт зрадництва в нашому тимчасово окупованому Мелітополі і будь-якому іншому окупованому місті",- підкреслив Федоров.

Він додав, що до ліквідації ворожих сил та можливостей відноситься і диверсія мелітопольських партизанів з підривом потягу, "який з одного боку привозив зброю, боєприпаси, тяжке озброєння, а у зворотній бік вивозив награбоване зерно, яке було вирощено українськими фермерами та викрадену руду".

Також зростає напруженість серед окупантів у Токмаку. "Продовжується ліквідація (ворога - УНІАН) і сьогодні на околицях Токмаку, яке можна сказати є фронтовим містом. Ми бачимо звідти зрадники намагаються виїжджати. Буквально вчора з Токмака виїхало два високопосадовці ФСБ, яких витягнули з Токмака і чомусь відправили в інші міста, далі від лінії фронту. Тож точно ворог в напружені і розуміє, що немає для нього безпечного місця ні у фронтових містах, ні в тилу, яким вони вважають тимчасово окупований Мелітополь",- акцентував Федоров.

Міський голова Мелітополя зазначив, що російські військові посилюють фільтраційні заходи з метою виявлення контактів мешканців тимчасово окупованої території.

"Вони намагаються знайти канали комунікацій наших мешканців з людьми, які знаходяться на вільній території або в нашій державі, або за кордоном. Для них будь-яка інформація, яка не є їхньою пропагандою, це ворожа інформація, яка псує їх пропагандистську роботу", - пояснив Федоров

Він додав, що новими фільтраційними заходами на тимчасово окупованій території загарбники посилюють терор на дітей і підлітків.

"На цьому тижні ми бачимо, що посилився терор дітей. В тимчасово окуповані школи, де ворог начебто викладає якісь предмети, або на вулиці чи квартирах, окупанти можуть влаштувати обшук. Сьогодні одна з основних їх цілей, це обшук гаджетів, комп’ютерів, телефонів. Вони намагаються знайти застосунок навчання в наших українських школах, також перевіряють всі фотографії та плей-листи. Крім того, перевіряють чи є українська мова в телефонах. І також вони змушують видалити, на їх погляд ворожий месенджер Signal, яким сьогодні користуються і наші діти. Сьогодні максимально нові фільтраційні заходи також застосовуються",- розповів Федоров.

Ситуація в Мелітополі

20 жовтня стало відомо про серію потужної "бавовни" в Мелітополі. Пролунало декілька вибухів, але найгучнішe було в районі захопленого аеродрому, де окупанти розташували військову базу з бойовою авіацією.

В районі Авіамістечка мелітопольські партизани підірвали автівку російських загарбників-мародерів, які відслідковували і грабували порожні квартири у тимчасово окупованому місті.

Мелітопольські партизани підірвали в окупованому місті потяг російських окупантів, який курсував між окупованою Запорізькою областю та Кримом. Окупанти переміщали із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. У зворотньому напрямку вивозилась пошкоджена техніка, награбоване майно, українське зерно та залізну руду. Вибух пошкодив 150 метрів залізниці та тепловоз.

У вечірньому зведенні Генштабу зазначається, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

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