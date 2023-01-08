Є інформація про 14 ліквідованих окупантів.

В Рубіжному (Луганська область) ліквідовано півтора десятки російських окупантів.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікації Збройних Сил України, мобілізовані розташовувалися у гуртожитку одного з університетів.

"Рубіжне або Макіївка 2.0. За попередньою інформацією, внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 ЧМОбіків вдяглися в дуже гарні і модні чорні пакети, кількість поранених наразі невідома", – йдеться в повідомленні.

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Знищення бази окупантів в Макіївці

В новорічну ніч під потужний удар потрапило ПТУ в тимчасово окупованій Макіївці, де окупанти розбили базу. Сповіщали про сотні загиблих. Це могли бути як щойно мобілізовані, так і досвідчені військові – спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Міноборони РФ спершу замовчувало інцидент, а потім підтвердило втрату 63 військових. Згодом інформацію оновили і заявили про 89 загиблих. Серед ліквідованих – заступник командира полку підполковник Бачурін.

Примітно, що у тому, що сталося, окупанти звинуватили своїх військових. Мовляв, їх змогли виявити через те, що вони користувалися мобільними телефонами.

Водночас, за даними британської розвідки, до значної кількості жертв в Макіївці могло призвести непрофесійність росіян – поруч з місцем розміщення військ, ймовірно, зберігалися боєприпаси, які здетонували під час удару, спричинивши вторинні вибухи.

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