Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що Росія готувала провокацію щодо передавання Україні полонених.
Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" .
"Росіяни зробили такий трюк: вони сказали, що тих дев'ять, а потім чотири особи, про яких вони декларативно проговорили, - вони будуть віддаватися нібито Україні поза Мінським і Нормандським форматом. Вони сказали, що віддадуть тій людині, яка свято вірить у Мінські угоди, і назвали прізвище цього народного депутата. Але було акцентовано, що це іде поза Мінським та Нормандським форматом. Це була провокація", - сказав міністр.
Резніков запевнив, що Україна на цю пропозицію не пристала і не пристане.
"У жодному разі. Якщо вони вважають, що вони хочуть віддати наших полонених, всіх ми заберемо. Леонід Макарович Кравчук готовий зустрічати разом із пані Людмилою Денісовою, уповноваженою Верховної Ради з прав людини, у будь-якому місці, на будь-якому КПВВ забрати людей і надати їм медичну допомогу. Ми готові забрати всіх наших без будь-яких умов та обмежень", - додав він.
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Обмін полоненими: що відомо
16 січня низка російських ЗМІ поширила новину, що окупанти на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва Медведчука.
Кравчук заявив, що розцінює ці заяви керівництва «ЛДНР» як чергову спробу Росії ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.
Водночас у МЗС звинуватили РФ у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних осіб на тимчасово окупованих українських територіях.
20 січня уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти повинні передати Україні 9 утримуваних осіб.
22 січня Кравчук заявив, що приватна PR-акція Медведчука з перевезення полонених з окупованого Донбасу вже нездійсненна.
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