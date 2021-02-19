Резніков запевнив, що Україна на цю пропозицію не пристала і не пристане.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що Росія готувала провокацію щодо передавання Україні полонених.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" .

"Росіяни зробили такий трюк: вони сказали, що тих дев'ять, а потім чотири особи, про яких вони декларативно проговорили, - вони будуть віддаватися нібито Україні поза Мінським і Нормандським форматом. Вони сказали, що віддадуть тій людині, яка свято вірить у Мінські угоди, і назвали прізвище цього народного депутата. Але було акцентовано, що це іде поза Мінським та Нормандським форматом. Це була провокація", - сказав міністр.

Резніков запевнив, що Україна на цю пропозицію не пристала і не пристане.

"У жодному разі. Якщо вони вважають, що вони хочуть віддати наших полонених, всіх ми заберемо. Леонід Макарович Кравчук готовий зустрічати разом із пані Людмилою Денісовою, уповноваженою Верховної Ради з прав людини, у будь-якому місці, на будь-якому КПВВ забрати людей і надати їм медичну допомогу. Ми готові забрати всіх наших без будь-яких умов та обмежень", - додав він.

Обмін полоненими: що відомо

16 січня низка російських ЗМІ поширила новину, що окупанти на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва Медведчука.

Кравчук заявив, що розцінює ці заяви керівництва «ЛДНР» як чергову спробу Росії ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

Водночас у МЗС звинуватили РФ у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

20 січня уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти повинні передати Україні 9 утримуваних осіб.

22 січня Кравчук заявив, що приватна PR-акція Медведчука з перевезення полонених з окупованого Донбасу вже нездійсненна.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора