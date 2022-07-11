Рятувальники продовжують роботу, зазначили в ДСНС.

З-під завалів п’ятиповерхівки у місті Часовий Яр на Донеччині рятувальники дістали тіла вже 19 загиблих.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

"Тіло ще одного загиблого витягли рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-типоверхового житлового будинку в м. Часів Яр. Таким чином: виявлено та вилучено з-під завалів 19 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 8 осіб, проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку", - йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю знищено два під'їзди.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що під завалами можуть перебувати щонайменше 30 осіб, у тому числі 9-річна дитина.

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