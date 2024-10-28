Окупанти атакували дитячий майданчик у Нікополі: поранено двох дівчат

В Нікополі (Дніпропетровська область) внаслідок атаки російського дрона поранено двох дівчат, які перебували на дитячому майданчику. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що дівчата близько 11:30 перебували на дитячому майданчику.

"В цей момент над ними завис ворожий дрон-камікадзе та різко почав знижуватися. Діти почали тікати, потім впали на землю, після чого пролунав вибух. Дівчата отримали осколкові поранення", - кажуть правоохоронці.

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Швидка допомога відвезла дітей до медзакладу, після чого до обласної лікарні. У повідомленні додали, що батьки знаходились поблизу епіцентру вибуху - вони не постраждали.

Поліцейські, які виїхали на місце обстрілу, зафіксували злочин російських окупантів. В поліції нагадали, що ворог підступний та цинічний і скеровує свою зброю проти мирного населення, тому необхідно в разі оголошення сигналів "Повітряна тривога" та "Загроза артобстрілу" негайно пройти до укриття або безпечного місця.

Окупанти атакували дитячий майданчик у Нікополі: поранено двох дівчат

Російські атаки на українських дітей 

Як повідомляв УНІАН, це не перший випадок полювання дронами за дітьми. У червні 2024 року російські військові скинули у Херсонській громаді на трьох дорослих та двох дітей вибухівку з дрона.

Внаслідок цього були поранені поранені діти - двоє дівчат 12 і 15 років. Тоді у молодшої дівчинки була вибухова травма та множинні уламкові поранення, а у старшої - вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія.

Також в липні ворог з РСЗВ вдарив по центру Глухова, що в Сумській області, внаслідок чого загинув 14-річний хлопець, а також були поранені. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.

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