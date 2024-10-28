Окупанти атакували дитячий майданчик у Нікополі: поранено двох дівчат

З дітьми під час атаки перебували їхні батьки, які, на щастя, не постраждали.

В Нікополі (Дніпропетровська область) внаслідок атаки російського дрона поранено двох дівчат, які перебували на дитячому майданчику. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що дівчата близько 11:30 перебували на дитячому майданчику.

"В цей момент над ними завис ворожий дрон-камікадзе та різко почав знижуватися. Діти почали тікати, потім впали на землю, після чого пролунав вибух. Дівчата отримали осколкові поранення", - кажуть правоохоронці.

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Швидка допомога відвезла дітей до медзакладу, після чого до обласної лікарні. У повідомленні додали, що батьки знаходились поблизу епіцентру вибуху - вони не постраждали.

Поліцейські, які виїхали на місце обстрілу, зафіксували злочин російських окупантів. В поліції нагадали, що ворог підступний та цинічний і скеровує свою зброю проти мирного населення, тому необхідно в разі оголошення сигналів "Повітряна тривога" та "Загроза артобстрілу" негайно пройти до укриття або безпечного місця.

Російські атаки на українських дітей

Як повідомляв УНІАН, це не перший випадок полювання дронами за дітьми. У червні 2024 року російські військові скинули у Херсонській громаді на трьох дорослих та двох дітей вибухівку з дрона.

Внаслідок цього були поранені поранені діти - двоє дівчат 12 і 15 років. Тоді у молодшої дівчинки була вибухова травма та множинні уламкові поранення, а у старшої - вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія.

Також в липні ворог з РСЗВ вдарив по центру Глухова, що в Сумській області, внаслідок чого загинув 14-річний хлопець, а також були поранені. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.

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