Ще двох поранено, серед них - дитина.

Вночі окупанти обстріляли центр Слов'янська, четверо людей загинули та двоє поранено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Вночі центральна частина міста знову зазнала обстрілів. Постраждали приватні будинки на вул. Ботанічній. В одному з них мешкала сім'я. Пряме влучення. Троє дорослих загинули. 12-річного хлопчика винесло вибуховою хвилею. Вижив. Поранений. Наразі перебуває у клінічній лікарні. Загальний результат обстрілу – четверо загиблих, двоє поранених",- повідомив він.

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Окупація Донеччини: що варто знати

Як писав УНІАН, за кілька днів до повномашстабного вторгнення до України, 21 лютого 2022 року, Росія визнала "ДНР" як "незалежну державу". Росія декламувала, що "ДНР" визнано в кордонах області, та заявляла про плани захопити регіон повністю.

Ворог сподівався захопили область в червні, потім – у вересні, утім йому не вдалося. За словами голови Донецької ОВА, до початку контрнаступу ЗСУ, Україна контролювала 45% території області. Вже станом на 26 вересня – 50% території.

Під повною окупацією з кінця травня перебуває Маріуполь. Це місто зазнало значних руйнувань під час російської облоги. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у внаслідок російської агресії знищено понад 95% всіх споруд в Маріуполі. За оцінками, щонайменше 22 тисячі людей були вбиті окупантами в Маріуполі. Окупанти зносять зруйновані будинки і вивозять тіла загиблих разом зі сміттям.

23-27 вересня окупанти провели на Донеччині та ще в трьох областях України фейкові референдуми про приєдання до Росії. 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про спробу анексії Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Згодом було створено відповідні "суб'єкти федерації", главарь "ДНР" Денис Пушилін став "виконувачем обов'язків голови області".

Місцева влада розраховує на те, що Маріуполь буде деокуповано навесні-восени 2023 року.

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