Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя.

Унаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя попередньо поранено сім людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя", - написав він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію, сьогодні в Запоріжжі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Російські окупанти поцілили в одне з підприємств міста.

Станом на ранок 13 липня рашисти завдали 28 ударів з РСЗВ по різних населених пунктах Миколаївської області - є жертви.

Раніше захисники України знищили ворожу базу ППО біля Луганська. Також в Одеській області російські військовослужбовці зруйнували свиноферму високоточними ракетами "Калібр".

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