Білорусь проведе з РФ "солідні" навчання біля України у лютому, заявляв раніше Лукашенко.

Посол Росії у Мінську Борис Гризлов підтвердив військові навчання з Білоруссю у лютому в рамках "Союзної держави". Дипломат зазначив, що після цього у Росії відбудуться схожі тренування.

Про це Гризлов повідомив пропагандистському ТАСС.

"Закінчиться "Союзна рішучість – 2022" і почнеться підготовка до нових навчань "Щит союзу – 2023". І ці навчання будуть проходити на території Росії", - сказав він.

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17 січня Олександр Лукашенко анонсував позапланові навчання білоруських і російських військ на території Республіки.

За словами політика, маневри пройдуть на західних кордонах "Союзної держави", спрямовані на протистояння з прибалтійськими країнами, Польщею та Україною.

Навчання відбудуться у лютому, проте точної дати Мінськ не називає.

За оцінкою розвідок, можливий напад Росії на Україну може статися у січні-лютому. Зараз РФ стягнула свої війська і техніку у трьох напрямках – зокрема на межі кордону України, Росії й Білорусі.

Загроза повномасштабного нападу РФ на Україну

Після провалу на перемовинах зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилась прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "вимушена" залишити свої війська біля України, бо "не може миритися з вторгненням НАТО".

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС "тяжким сценарієм" для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, бо навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилась у листопаді 2021 року. Західні й українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менш як 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед наступом Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоби мати "привід" ввести війська.

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