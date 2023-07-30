Це один з найгарячіших напрямків фронту.

Російські окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області. Вони кидають у бій загони "шторм-Z", які здебільшого складаються з в'язнів.

"Продовжуємо стримувати російський наступ на околицях міста Мар'їнка. Тут зафіксовано 18 бойових зіткнень. Як особливість відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Йдеться про штурми загонів "шторм-Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка - Мар'їнка", - розповів спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітана Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

На його думку, район Мар'їнки "найгарячіший" напрямок фронту. Водночас ЗСУ продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Російські загарбники намагаються контратакувати поблизу села Старомайорське Донецької області, яке нещодавно звільнили ЗСУ.

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"У районі Роботине помічено посилення оборони ворога у живій силі, що прибула з Маріуполя", - додав речник.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 245 тис. 700 осіб.

Упродовж минулої доби, 29 липня, російські окупанти намагалися наступати на двох напрямках на сході України й зазнали поразок. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Бійці ракетних військ і артилерії уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

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