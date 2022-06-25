З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

Окупанти намагалися блокувати Лисичанськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня. З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове", - йдеться у повідомленні.

За даними Інституту вивчення війни, українські війська збережуть свою оборону навколо Лисичанська і продовжать виснажувати російські війська, які зіштовхнуться з проблемами, намагаючись оточити місто.

Як повідомляв УНІАН, відведення Збройних сил України з Сєвєродонецька триватиме кілька днів, оскільки там знаходиться безліч підрозділів. При цьому, про відступ українських військових з Лисичанська мова поки не йде.

Відомо, що російські війська за підтримки авіації наступають в усіх напрямках в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

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