Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення.

Окупанти намагаються зірвати активні дії Збройних сил України на окремих напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку", - зазначають у Генштабі.

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Також ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення.

"За добу окупанти завдали 2 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне", - інформує Генштаб.

Як повідомляється, найчастіше окупанти обстрілювали населені пункти на трьох напрямках.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Вугледар, Микільське, Времівка, Гуляйполе, Гуляйпільське та Залізничне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення", - сказано у повідомленні.

Бойові дії в Україні: актуальна ситуація на 3 вересня

Як повідомляв УНІАН, за добу Сили оборони завдали ударів по більш як 30 місцях зосередження ворожого озброєння та військової техніки.

Також українські бійці відбили атаки окупантів поблизу 5 населених пунктів.

Оперативне командування "Південь" зазначало, що вчора українська авіація завдала 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збито ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Спецпризначенці "посадили" російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Збройні сили України продовжують бої і закріплюються на звільнених територіях Херсонської області.