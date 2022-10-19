Також окупанти ракетами С300 обстріляли місто Гуляйполе.

У наслідку нічного обстрілу Оріхова Запорізької області поранено вісім цивільних жителів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"У людей поранення різного ступеню важкості, всіх ушпиталено", - уточнив він. Відео дня

За даними Старуха, для обстрілу окупанти застосували реактивні систем залпового вогню (РСЗВ).

"Обстріл тривав майже сім годин. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу", - уточнив голова ОВА.

В даний час в Оріхові відсутнє електро та водопостачання, але профільні службі вже працюють над відновленням мереж.

Крім цього, за даними Старуха, окупанти ракетами С300 обстріляли місто Гуляйполе, внаслідок чого руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Обстріли Запорізької області

Російські окупанти постійно обстрілюють Запоріжжя та область, внаслідок чого гине мирне населення, руйнуванням піддаються житлові будинки та інфраструктура.

При цьому, Росія майже повністю перекрила виїзд людей з окупованої частини Запорізької області та посилила терор проти місцевого населення після підписання Путіним фейкових документів про анексію тимчасово окупованих територій України.

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