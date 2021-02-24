Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Сьогодні на Донбасі російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це прес-центр штабу операції Об’єднаних сил повідомляє у вечірньому зведенні.

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Так, в передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а також ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу Мар’їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Південного - зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Автор: Надя Пришляк