Сьогодні на Донбасі російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню.
Про це прес-центр штабу операції Об’єднаних сил повідомляє у вечірньому зведенні.
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Так, в передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а також ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу Мар’їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Південного - зі стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
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