Після окупації станції підозрюваний взяв під повний особистий контроль роботу ЧАЕС, змушував працівників виконувати службові обов’язки цілодобово, без перерв та можливості вільно пересуватися територією.

Начальник центру спеціального призначення сил оперативного реагування й авіації Федеральної служби військ Національної гвардії РФ підозрюється у безпосередньому керуванні операцією із захоплення Державного спеціального підприємства "Чорнобильська АЕС".

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, після окупації станції підозрюваний взяв під повний особистий контроль роботу ЧАЕС.

"Він змусив працівників виконувати свої службові обов’язки цілодобово, без перерв та можливості вільно пересуватися територією. Також був обмежений доступ до отримання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підозрюваний віддавав накази військовослужбовцям РФ облаштовувати вогневі позиції на території станції та за її межами. Зокрема, у місцях з підвищеною небезпекою, де навіть не можна пересуватися.

За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури Київської області генерал-майору РФ заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ведені агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України). Досудове розслідування триває.

Захоплення ЧАЕС окупантами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого ЧАЕС захопили російські війська. Персонал опинився у заручниках.

31 березня у Державному агентстві з питань управління Зоною відчуження (ДАВЗ) повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС.

1 квітня член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі самі роботи, як після катастрофи у 1986 році.

За даними Генштабу ЗСУ, російських окупантів, які рили окопи в Рудому лісі в зоні відчуження ЧАЕС, розмістили в Білорусі у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології. Згодом стало відомо, що окупанти, які рили окопи біля ЧАЕС, скоро помруть.

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