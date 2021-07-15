Під вогонь потрапила позиція 57-ї бригади ЗСУ.

У мережі з'явилися фото з позиції українських військовослужбовців на Донбасі, де 13 липня загинув український військовослужбовець і ще шестеро були поранені.

Кадри з наслідками ворожого обстрілу показав Телеграм-канал "Черговий ООС".

Під обстріл потрапили позиції 57-ї окремої мотопіхотної бригади, яка і зазнала втрат. Повідомлялося, що загинув боєць Андрій Бєляєв - батько трьох дітей з Нікополя Дніпропетровської області.

"На фото - машина штатного капелана підрозділу. Точніше - те, що від неї залишилося", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, до Харківського військового шпиталю на вертольоті доставили чотирьох бійців, поранених на фронті. Військовослужбовці постраждали під час ворожого артилерійського обстрілу в Луганській області в ніч на середу, 14 липня, коли бойовики випустили по позиціях Збройних сил до півсотні снарядів важкого калібру.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини сьогодні повідомили, що з середини квітня 2014 року до кінця червня 2021 року жертвами війни на Донбасі стали від 42 500 до 44 500 осіб.

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Автор: Юрій Годован