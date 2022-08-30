Командири наказали своїм підлеглим повернути втрачені позиції за будь-яку ціну.

Під час одного з проривів української армії на південному напрямку підтверджена ліквідація не менше 23 російських військових з 205-ї бригади.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

У ході успішних контрнаступальних дій ЗС України в Миколаївській області були прорвані позиції 205-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 74814, Будьоновськ) в одному з населених пунктів.

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Командири наказали своїм підлеглим повернути втрачені позиції за будь-яку ціну, але завдяки безрезультатним атакам, 205-та бригада зазнала ще більших втрат.

Підтверджена ліквідація 23 і поранення не менш як 25 військовослужбовців РФ.

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

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