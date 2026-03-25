Після успішних дій України РФ намагається перехопити ситуацію на фронті, – NYT

Попри успіхи українських сил, Росія може змінити ситуацію, розпочавши власний наступ, зазначають аналітики.

РФ посилює свої атаки на фронті після того, як Україна домоглася рідкісних успіхів на фронті. Про це пише The New York Times, відзначаючи наступ Сил оборони України, який розпочався в лютому цього року.

Журналісти пишуть, що українські захисники активізувалися на півдні України – на одній з найбільш динамічних ділянок переважно застиглої лінії фронту. І в підсумку Києву вперше з 2023 року вдалося відвоювати більше територій, ніж втратити.

Зазначається, що під час цих операцій Силам оборони вдалося відвоювати близько 100 квадратних миль території (259 кв. кілометрів). Цьому зокрема посприяло і відключення РФ від супутникового Starlink, що полегшило пересування українським військовим. Наразі Україна продовжує повільне просування в цих регіонах, однак Москва також розгорнула там сили, аби повернути втрачене.

"Вони зосереджуються в цих районах і хочуть знову нас відтіснити", – зазначив український військовий Віталій Герсак.

Журналісти пишуть, що хоч український наступ у цьому регіоні й був успішним, однак його масштаби є обмеженими.

"Те, що протягом одного-двох місяців Росія досягає менших успіхів, ніж Україна, не обов’язково означає, що відбувся значний зсув", – зазначає Еміль Кастехелмі, військовий аналітик фінської компанії Black Bird Group.

Він додав, що РФ може змінити ситуацію, коли розпочне свій щорічний наступ, що триває протягом літа та осені. Він нагадав про тактику просочування РФ невеликими групами і зазначив, що Москва може відійти від такого підходу, аби зменшити втрати. Водночас, хоч обидві сторони й відмовилися від великомасштабних механізованих штурмів через перевагу БПЛА в небі, експерт відзначає, що одній зі сторін "доведеться якось знайти спосіб знову ефективно задіяти бронетехніку", якщо вона хоче досягти значних оперативних успіхів.

Відзначається, що РФ вже користується сприятливою погодою і протягом останнього тижня посилює атаки на фронті. Зокрема відзначається активізація дій в районі Гуляйполя Запорізької області.

Водночас, як зазначає видання, РФ намагається здобути успіхи й на інших ділянках. Зокрема журналісти цитують слова Володимира Зеленського про те, що РФ намагається просунутися на Харківщині та Сумщині. А зі слів Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони перебувають під "колосальним тиском" і в Донецькій області.

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що РФ вже розпочала свій весняний наступ на Донеччині. За їхніми даними Москва намагається наступати одночасно з двох сторін – Лиману та Костянтинівки.

Тим часом Reuters пише, що Україна готується відбивати новий наступ РФ, використовуючи "нові можливості". Йдеться про використання інновацій на полі бою та ударів на середню відстань.

Вас також можуть зацікавити новини: