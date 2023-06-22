Разом з тим, окупанти намагаються запевнити, що в них все йде за планом, завищуючи втрати ЗСУ.

Росіяни навмисно завищують кількість знищеної української техніки. Натомість ЗСУ в наступі втрачають менше техніки, ніж окупанти в обороні.

Про це заявив народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі каналу "Еспресо".

"Розвідка України доповідає, що росіяни навмисно завищують кількість знищеної української техніки. Але бачимо реальні цифри, що в наступі ми втрачаємо менше техніки, ніж ворог втрачає в обороні. Ми маємо розуміти, що жоден контрнаступ не може відбуватися без втрат. Звичайно, командування має робити усе, щоб ці втрати були меншими. Головне, щоб ми втрачали менше життів наших людей, тому що люди є найвищою цінністю. Техніку можна відновити, а людей - ні", - наголосив Костенко.

Полковника зауважив, окупанти увійшли в глуху оборону на Запорізькому напрямку. Попри підбиття кількох одиниць техніки, екіпажі залишилися живими.

"Навіть коли ворог знищив декілька танків та БМП, ми бачили, що люди залишились живі. Техніка буде відремонтована й українські захисники знов на ній штурмуватимуть ворожі позиції. Росіяни намагаються своєму суспільству показати, що в них все йде за планом. Але план у них був інший - захопити Київ за три дні, а зараз вони розповідають, як героїчно відбиваються від нашого контрнаступу. Плани завжди корегуються. У загарбника ці плани корегуються, починаючи від наступу до утримання глухої оборони на Запорізькому напрямку", - зазначив Костенко.

Контрнаступ: що відомо про втрати ЗСУ

За даними каналу CNN, під час наступальних дій українська армія нібито втратила 16 бойвоих машин M2 Bradley. Згодом у мережі з'явилося відео одного з боїв з окупантами.

13 червня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли 15 бойових машин піхоти Bradley. Водночас у Пентагоні сказали, що не можуть підтвердити інформацію про нібито втрату армією України 16 одиниць бронетехніки.

Вас також можуть зацікавити новини: