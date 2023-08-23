На початку серпня понтонні мости через "Чонгар" і "Генічеськ" зазнали пошкоджень. В Міноборони Британії вказали на можливий шлях для логістики росіян.

Окупанти після потужних ударів по понтонним мостам на пунктах пропуску "Чонгар" і "Генічеськ", змушені покладатися лише на один "довгий" маршрут в питанні своєї логістики у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Міноборони Британії у своєму Twitter. Там констатують, що наразі ворог продовжує наводити понтонні переправи на кордоні півдня України з окупованим Кримом.

Після потужних ударів, які реалізували ЗСУ по вище зазначених мостах в середині серпня, малоймовірно, що ця інфраструктура витримає суттєвого навантаження важкою технікою та боєприпасами, які РФ намагається передислокувати.

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"Там (в Криму - УНІАН) утворилися вузькі місця. Це означає, що російські сили частково покладаються на довгу дорогу через Армянськ. Це додає додаткових труднощів логістичній мережі Росії на півдні", - йдеться у повідомленні.

Росія перед Днем прапора України сильно занервувала в Криму

Нагадаємо, напередодні Дня прапора України (це свято українці шанують сьогодні) на території тимчасово окупованого Криму було гучно. Ввечері у бухті Севастополя Міноборони РФ підняло винищувачі. Там повідомили, що над водами Чорного моря зафіксували БПЛА MQ-9 "Reaper" та TB2 "Bayraktar".

Через це рух автотранспорту Кримським мостом вже традиційно закрили. Зі свого боку місцева "влада" заявила, що звуки вибухів пов'язані з плановими тренуваннями у Козачій Бухті.

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