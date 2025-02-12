Ворог атакував Україну "Шахедами" та балістичними ракетами.

У ніч проти 12 лютого російські окупанти завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву та Кривому Рогу. Про це розповіли в пресслужбі Повітряних сил України.

Зазначається, що ворог запустив шість ракет із Брянської області та одну з Криму. Силам оборони вдалося збити шість балістичних цілей.

Крім того, окупанти атакували Україну 123-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Наразі відомо про збиття 71-го ударного БПЛА ворога у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

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"40 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина", - додали в пресслужбі Повітряних сил.

Нічна атака РФ по Києву - що відомо

Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного удару Росії по столиці, загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення. Він зазначив, що серед постраждалих є 9-річна дівчинка.

Тим часом в ДСНС зазначили, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах Києва. Вони додали, що в Оболонському районі сталося руйнування у двох офісних будівлях.

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