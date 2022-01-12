В США не розуміють, навіщо Росія накопичує війська біля кордонів України.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Венді Шерман наголошує, що представники Російської Федерації на засіданні Ради НАТО-Росія не брали зобов'язання розпочати деескалацію на кордоні з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шерман заявила на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради НАТО-Росія.

"Не було зобов'язання щодо деескалації, ні... Дозвольте мені додати один момент: не було зобов'язання зменшити напруження, як і не було заяви, що вони не збираються цього робити", - наголосила Шерман.

При цьому, з її слів випливає, що вона має сумніви щодо заяв РФ про те, що нібито Україна становить загрозу для Росії.

Читайте такожРосія перекидає нову військову техніку з Сибіру ближче до кордону з Україною – ЗМІЗа словами Шерман, реальність полягає у тому, що Росія є великою і потужною країною, яка має найбільшу чисельність військ у Європі і разом зі Сполученими Штатами є найбільшою ядерною державою на планеті.

"І факт, що вони (росіяни) відчувають загрозу з боку України, меншої демократії, яка досі розвивається, відверто кажучи, важко зрозуміти. Навіщо їм потрібно 100 тисяч військових на кордоні, які, як вони кажуть, потрібні не для вторгнення, а для навчань, коли сьогодні вранці повідомлялося про навчання з бойовою стрільбою? Про що це говорить? Чи це говорить про вторгнення? Чи це говорить про залякування? Чи йдеться про те, що вона намагається вести підривну діяльність? Я не знаю. Але це не сприяє дипломатії", - додала заступниця держсекретаря США.

Вона сказала, що Росія має ухвалити рішення, а також сподівається, що усі керівники російських переговорних делегацій, які на цьому тижні беруть участь у переговорах зі США, НАТО і в рамках ОБСЄ, повернуться до Москви і поінформують президента РФ Володимира Путіна і дійдуть згоди, що дипломатія - це правильний шлях.

Країни-члени НАТО під час ключового спецзасідання у Європі 12 січня відхилили вимоги Росії щодо "гарантій" невступу України й Грузії.

Крім того, в Альянсі підкреслили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах.

Переговори з Кремлем відбувалися на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні, куди, за оцінками західних розвідданих, МО РФ стягнуло близько 100 тисяч військових.

Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями". У Кремлі стверджують, що війська Альянсу нібито загрожують нацбезпеці країни.

Водночас у НАТО неодноразово заявляли Росії, що долю прийняття країн вирішуватимуть лише члени організації й народи цих країн.