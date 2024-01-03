Удари РФ по Україні є частиною тактичного і технологічного змагання між наступом і обороною.

Для України поставки Заходом систем ППО і ракет до них залишаються критично важливими. Окупанти намагатимуться пристосуватися до поточних можливостей українського повітряного щита, щоб навчитись обходити його і завдавати максимальних жертв та руйнувань.

Як повідомляється у звіті ISW, під час обстрілів 1-2 січня українські військові збили більше безпілотників "Шахед", порівняно з масштабною атакою 29 грудня, а також багато "Кинжалів". На думку аналітиків, сили ППО України змогли адаптуватись до ударного комплексу, який російські сили застосували 29 грудня.

Як пояснюють в ISW, це стало можливо після подій останніх місяців. РФ під час атак пробувала різні маршрути та тактики нанесення ударів із застосуванням різних систем озброєнь, намагаючись послабити ППО.

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Аналітики додають, що удари ворога по Україні є частиною тактичного і технологічного змагання між наступом і обороною, в якому обидві сторони постійно експериментують та пристосовуються одна до одної, особливо у сфері дальніх ударів і протиповітряної оборони.

"Допомога Заходу Україні залишається критично важливою, адже російські війська, ймовірно, будуть продовжувати експериментувати і впроваджувати нові способи обходу української протиповітряної оборони", - попереджають в Інституті вивчення війни.

У звіті також погодилися з аналітиками у публікації британського видання Telegraph. За їхніми словами Україні доведеться нормувати свої ракети ППО в умовах скорочення допомоги Заходу, а також посилювати захист найважливіших цілей, шляхом передислокації систем ППО з більш вразливих прифронтових районів.

Російські атаки по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що за останні п'ять діб росіяни випустили по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.

2 січня РФ атакувала територію України "Кинджалами" та іншими ракетами. Загалом було запущено понад 60 ракет різних типів.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат попередив українців про небезпеку нової атаки. За його словами, Росія здатна відновити потрібний ресурс вже за декілька днів.

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