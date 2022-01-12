За даними NYT, російські війська оточують Україну з трьох сторін, зокрема у місцях легкої досяжності Києва.

Останніми тижнями російські військові перекидають бойову техніку з військчастин Східного Сибіру та Далекого Сходу на захід країни. Журналісти припускають, що техніка "може приєднатися до сил, зосереджених в окупованому Криму та прикордонних з Україною регіонах".

Про це йдеться у матеріалі російських журналістів-розслідувачів групи Conflict Intelligence Team.

CIT проаналізувала близько 30 нових відео, викладених у мережі, й розрахувала маршрут перевезення техніки – вантажівок, автозаправників, танків, бойових машин піхоти, реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган" і ЗРК "Тор".

Згідно з отриманими даними, у CIT припускають, що техніка рухалася з Бурятії, Забайкальського краю, Амурської області та Приморського краю.

Один з ешелонів відправився зі станції Дивізіонна в Улан-Уде, неподалік якої дислокується 5-та окрема танкова бригада, яка брала участь у боях проти ЗСУ за Дебальцеве у 2015 році.

"Таке широке задіяння сил, а також те, що деякі ешелони були помічені вже в Новосибірську та Кемерово не дозволяють пояснити перекидання місцевими навчаннями. Враховуючи, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв нещодавно оголосив про виведення сил ОДКБ з країни, видається імовірним, що техніка приєднається до сил, зосереджених у Криму й у регіонах на кордоні з Україною", – пишуть журналісти.

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі нібито загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу 9 січня у Женеві відбулась зустріч представників США й Росії зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Проте Вашингтон досі не знає, чи планує РФ прибирати свої війська.

За даними NYT 8 січня, російські війська оточують Україну з трьох сторін, зокрема у місцях легкої досяжності Києва.

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