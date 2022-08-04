Заступник міністра оборони наголошує, що окупанти терплять поразку на фронті пропаганди.

Російські загарбники везуть з Криму "акторів" для зйомок відеороликів про нібито підтримку населення на окупованих територіях.

Про це під час брифінгу в "Медіацентрі Україна" повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на тимчасово окупованих територіях Росія працює в радянських традиціях пропаганди, розповсюджує друковану продукцію та листівки, але, незважаючи на великі зусилля, ворог зазнає поразки і на цьому фронті.

Заступник міністра наголосила, що українці не йдуть на співпрацю з окупантами, тому Росія продовжує знімати постановочні відео, завозить цивільних осіб з Криму, щоб знімати ролики про підтримку псевдореферендуму.

"Українське населення, яке вимушено знаходиться в окупації, демонструє несприйняття окупації та нав’язування ідеології "руського миру". Попри поодинокі випадки співпраці з окупантом, українці не вступають у співпрацю з ворогом і чекають на ЗСУ", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в СБУ повідомили, що Росія активно готує псевдореферендум з незаконного "приєднання" тимчасово окупованих територій сходу України. Встановлено, що кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіаресурси, щоб охопити своєю пропагандою про фейкові заходи понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України, а також перекинути до регіону більше тисячі російських "експертів" і "добровольців" для розхитування внутрішньої ситуації на свою користь.

Для посилення "електоральної підтримки" загарбники пропонують продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети. Наразі вони вже друкуються на території окупованої Донецької області накладом понад 250 тис. екземплярів.

Оперативники спецслужби встановили особи і місцеперебування організаторів та виконавців цих злочинів. Тривають дії для їх притягнення до відповідальності.