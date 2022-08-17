Як пише Bloomberg, швидке спростування з боку Анкари підкреслює еволюцію характеру її "балансування" з початку вторгнення Росії в Україну.

У вівторок, 16 серпня, Росія оголосила про підписання контракту на постачання Туреччині додаткових ракет протиповітряної оборони. Проте, Анкара швидко спростувала підписання нової угоди.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, за словами голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Дмитра Шугаєва, контракт нібито передбачає місцеве виробництво в Туреччині компонентів російської системи протиракетної оборони С-400.

Турецьке агентство оборонних закупівель SSB оперативно спростувало факт підписання другої угоди про закупівлю, наголосивши, що з моменту підписання початкового контракту у 2017 році жодних змін не було.

Як пише Bloomberg, швидке спростування з боку Анкари підкреслює еволюцію характеру її "балансування" з початку вторгнення Росії в Україну. Турецький уряд озброює ЗСУ ударними безпілотниками, щоб допомогти йому захиститися від агресора, але також утримується від західних санкцій, націлених на фізичних осіб і державні компанії в Росії.

Зазначається, що нова угода про купівлю російських ракетних систем у розпал війни в Україні може знову розпалити напруженість у відносинах з членами НАТО, у тому числі США, які продовжують виступати проти закупівлі Туреччиною С-400.

Раніше УНІАН вже писав, що в Євросоюзі стурбовані зближенням Росії та Туреччини та розглядають можливість введення санкцій проти останньої.

Офіційні переговори про введення санкції проти Туреччини в ЄС поки ще не проводилися, проте, за інформацією ІноЗМІ, вони вже вирішили, як "покарати" за це Анкару – натиснути на західні компанії й банки, щоб вони пішли й з турецького ринку.

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