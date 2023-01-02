Втім, у ГУР Міноборони запевняють, що у жодному з напрямків їм не вдасться досягти своєї мети.

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру закінчувати війну проти України. За оцінками розвідки, у 2023 році ворог може здійснити наступ одночасно з півночі та сходу, а також намагатиметься захопити всю Донецьку область.

Про це сказав у коментарі "РБК-Україна" представник ГУР Міноборони Андрій Черняк. "Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують", – заявив військовий.

За його словами, головне питання полягає у тому, на яких територіях росіяни планують наступати у 2023-му році. Українські розвідники поки не можуть дати прогнозів, але припускають, що нова атака відбудеться на півночі чи сході.

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Такі дії ворога [нові наступи] передбачаються і наші війська до цього готові – сказав Черняк.

При цьому представник ГУР МО назвав малоймовірним наступ із Білорусі, бо там не зосереджено достатньої кількості ворожих сил та засобів.

Черняк упевнений, що у 2023-му росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до окупованого Криму та захопити усю Донеччину. При цьому, на його думку, форсувати Дніпро, щоб знову захопити Херсон, вже не вдасться.

ЗСУ потужно оновили втрати Росії на війні: дані на 2 січня

У новому 2023 році ЗСУ не збавляють темпів знищення російських окупантів, які прийшли до України з війною. Так, за добу ліквідовано 720 окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом з початку повномасштабної війни українські захисники відправили на той світ 107 тисяч 440 путінських військових.

У свіжому звіті ISW говориться, що росіяни не мають необхідного запасу артилерійських боєприпасів для підтримки великомасштабних наступальних операцій. Зазначається, що російські війська вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі. Це є ще одним доказом того, що відновлення великомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним.

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