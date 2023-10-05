Було перезахоронення військовослужбовця, який загинув ще на початку війни.

Поминки в селі Гроза в Куп’янському районі Харківської області були по українському військовому, який загинув ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це розповів місцевий мешканець Олександр Муховатий на відео, яке показало Суспільне. При цьому він розповів, що під час удару ракетою 5 жовтня по магазину і кафе загинув його брат, невістка і мама.

"Було перезахоронення військовослужбовця, який загинув ще на початку, а так як ми були під окупацією, то не могли тут захоронити", - сказав він.

При цьому зазначив, що тіло військового було ексгумовано і його привезли похоронити в рідне село.

Удар окупантів по селищу Гроза - деталі

5 жовтня близько 13:24 російські загарбники вдарили ракетою по селу Гроза в Куп'янському районі на Харківщині. Ракета влучила в будівлю, де знаходилися магазин і кафе. Там перебувало близько 60 осіб. Не було військових, а лише місцеві мешканці.

Вже завершено розбір завалів. Загинула 51 особа, троє людей вважаються зниклими без вісти. Шість постраждалих знаходяться в лікарні.

Слідчі та оперативники шукають навідників, що надали росіянам координати для удару. Наразі тривають обшуки.

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