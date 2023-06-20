Церемонію відкриття навіть заборонили знімати - у гостей забрали телефони.

У тимчасово окупованому Севастополі відкрили пам'ятник російським окупантам з екіпажу буксира "Василь Бех", який у 2022 році був знищений ракетою Harpoon біля острова Зміїний. При цьому РФ офіційно так і не визнала втрату цього судна.

Про це повідомляє російське ЗМІ Агенство з посиланням на батька одного з загиблих на крейсері "Москва" військових - Дмитра Шкребця.

Як вказується, пам'ятник розміщений на території незаконної військової частини аварійно-рятувального загону Чорноморського флоту РФ. Фотографувати та знімати захід дозволили лише прес-службі ВМФ Росії, тоді як у гостей телефони відбирали.

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За словами Шкребця, окупантам з екіпажу буксира та родичам загиблих військових знадобилось дев'ять місяців "бюрократичної боротьби", щоб російська влада визнала, що судно взагалі брало участь у війні проти України.

У документах слідства, які нібито бачив Шкребець, стверджується, що екіпаж "Василя Беха" добровільно вирушив на війну проти України, без розпоряджень керівництва Чорноморського флоту РФ.

Знищення російського флоту

В квітні 2022 року флагман Чорноморського флоту ВМС РФ "Москва", який брав участь у захопленні та контролюванні острова Зміїного, був уражений та затонув.

Буксир "Василь Бех" перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад зенітно-ракетного комплексу "Тор". 17 червня він пішов на дно.

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа заявив, що Сили оборони України загалом знищили 18 російських морських суден. Він зазначив, що в цю кількість входять як кораблі, так і катери.

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