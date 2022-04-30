Ленд-ліз може стати дуже серйозною підмогою для України.

Конгрес США остаточно схвалив ленд-ліз для України, однак ця допомога буде відрізнятися від тієї, яку США надавали союзникам антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий історик Михайло Жирохов.

"Тоді ленд-ліз був не тільки для Радянського Союзу, але і для 14 або 15 країн. Це стало одним з факторів того, що Друга світова війна пішла так, як ми бачимо. Тому що, коли вводили ленд-ліз, у Великобританії вже фактично не було зброї, а німці, власне, готували висадку вже в Британії", - зазначив експерт.

Жирохов також зазначив, що ленд-ліз може стати дуже серйозною підмогою для України.

"Якщо дивитися на досвід Другої світової, то ленд-ліз буде дуже потужним поштовхом для перемоги. Американці вже заявили, що будуть передавати зразки озброєння з існуючого складу тих частин американської армії, які знаходяться в Румунії та Польщі. Йдеться саме про важке озброєння, про переозброєння української армії на західні зразки", - заявив експерт.

Що таке ленд-ліз:

Ленд-ліз - державний акт США, що дозволив у 1941-1945 роки постачати своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти без оплати. Всі поставки по ленд-лізу оплачувало казначейство США, повернення справної зброї та техніки, що залишилася мало проводитися після завершення військових дій (за фактом, розгрому Японії). Основними одержувачами поставок за актом про ленд-лізу стали країни Британської Співдружності націй і СРСР.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

7 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.

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