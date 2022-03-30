Російські окупанти зазнають великих втрат в Україні.
Як повідомляє в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України, за наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання із загиблими військовослужбовцями - їх число орієнтовно становить 200 осіб.
В оперативній інформації станом на 18.00 щодо російського вторгнення Генштаб зазначає, що ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання.
"Так, за наявною інформацією, в 163-му танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість несправної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого її відновлення", - сказано в повідомленні.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
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- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.