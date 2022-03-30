Ворог розглядає можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області.

Російські окупанти зазнають великих втрат в Україні.

Як повідомляє в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України, за наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання із загиблими військовослужбовцями - їх число орієнтовно становить 200 осіб.

В оперативній інформації станом на 18.00 щодо російського вторгнення Генштаб зазначає, що ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки, що знімається з довгострокового зберігання.

"Так, за наявною інформацією, в 163-му танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість несправної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого її відновлення", - сказано в повідомленні.

Війна проти України: