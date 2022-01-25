У будь-якому масштабному вторгненні десантники відіграють вирішальну роль, пояснюють у CIT.

Розслідувачам з Conflict Intelligence Team (CIT) вдалося отримати перше підтверджене відео перекидання російських десантників до кордону з Україною.

Про це йдеться у матеріалі CIT у Telegram.

24 січня у TikTok опублікували чергове відео, зняте у Брянській області, з військовою технікою, яку перевозять залізницею. Бронетехніка на відео була прикрита брезентом. Проте команді блогерів вдалося встановити, що цією технікою є машини десанту БМД-4М і 8 БТР-МДМ, що відповідає одному батальйону.

Крім того, до складу поїзда входять 5 пасажирських вагонів, які дозволяють перевозити понад 250 людей. Також CIT нарахувала на платформах 8 вантажівок КАМАЗ-43501, характерних для десантних військ.

Вагон слідував з Іванівської області, де дислокований гвардійський парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії, яка брала участь у введенні військ ОДКБ у Казахстан.

Розслідувачі зауважують, що у будь-якому масштабному вторгненні десантники відіграють вирішальну роль: або у десантній операції з метою захоплення стратегічних об’єктів у тилу, або як ударна піхота (саме так, пише CIT, застосовували десантників у війні на Донбасі).

За оцінками західних та української розвідок, Росія зосередила біля кордонів з Україною близько 100 тисяч військових.

Як повідомив командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк, РФ спробує вторгнутися вже 20 лютого.

У Кремлі намір вчергове напасти на Україну заперечують, пояснюючи масштабне перекидання військ до Білорусі "військовими навчаннями". Хоча ЗМІ дослідили маршрути відправлених армійських частин і з’ясували, що лише частина з них справді дістається "полігонів".

Через небажання Кремля врегулювати спровоковану кризу на російсько-українському прикордонні дипломатичним шляхом США та ЄС розглядають різні сценарії протидії збройній агресії Росії, зокрема запровадження жорстких санкцій та посилення військ НАТО у країнах східного флангу Альянсу.

Тим часом низка європейських країн та США погодилися надати Україні військову допомогу у вигляді зброї для ЗСУ, а у Чехії допустили введення своїх військ на вимогу Києва.

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