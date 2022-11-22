Розмірковуючи про причини успіху, боєць розповів, що секрет у тому, як військові комунікують між собою і як віддаються накази.

Андрій "Кевін" Баштовий раніше був очільником київської редакції видання The Village, а сьогодні він – командир взводу десантно-штурмових військ. Військовий поділився секретами, як його підрозділу вдається ефективно знищувати ворога.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Баштовий, був мобілізований тільки червні, а вже сьогодні за його плечима звільнення Харківщини і запеклі бої на Луганщині, які тривають й зараз.

"Кевін" брав участь у контрнаступі на Слобожанщині, який назвали однією з найвдаліших військових операцій в історії воєн. Бліцкриг ЗСУ на окупованій частині Харківської області розпочався 6 вересня. За першу добу війська просунулися на 20 кілометрів у напрямку Куп'янська та Ізюму, відвоювавши 400 квадратних кілометрів території.

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Розмірковуючи про причини успіху, боєць розповів, що секрет у тому, як військові комунікують між собою і як віддаються накази.

"Там вийшло все красиво. Як мене вчили за стандартами НАТО. Не за радянськими, де солдати не бачать карти, бо це інструмент командира, ніхто не розуміє, що він робить, просто кажуть "копай тут, стріляй туди". За новим підходом, не віддається бойовий наказ "встав, побіг, біжи". А йде спочатку бойове розпорядження, в якому тобі пояснюють суть загальну завдання. Тобто ми детально розуміли, яка хореографія усього цього процесу. В результаті жодних збоїв, ідеальний таймінг, всі рухалися і ми до того Ізюма зайшли з мінімальними затримками", – каже Баштовий.

Такий підхід дозволяє не тільки активно просуватися, а й краще дбати про безпеку один одного.

"Зараз була ситуація, коли ми заходили на позицію, зрозуміли, що це нерозумно, не зайшли, бо виявилося, що вона нам просто не потрібна, незручна. А ворожий дрон подумав, що ми туди зайшли. Чотири касети російського "Граду" прилетіли в ліс, у якому нікого нема і не планувалося. Просто тому, що ми швидко рухалися, чули один одного, і ухвалювали швидко рішення", – впевнений "Кевін".

Наразі підрозділ "Кевіна" боронить Луганщину. Боєць розповідає, що просування тут дається важко – досвідчені російські військові прикриваються мобілізованими як гарматним м’ясом.

"Зараз важко, зараз холодно. Вони стоять в обороні, їм сказали, що відступати зовсім не можна, і кожен кілометр, на який проходить 25-та десантна бригада, 95-та, 80-та – це важкі кілометри. Їм не дозволяють відступати, а нам треба йти. Мобілізовані вже доїхали сюди, розуміють, що відбувається. … Ті, хто з нами стрілялися, вони були заряджені. Танкісти, які працювали по нас, вони були професійні. Але зараз вони закидають нас м’ясом, але це м’ясо робить так, щоб ми не могли дійти до професіоналів", – зауважує він.

Попри всі складнощі боєць упевнено каже, що не чекає нових команд, окрім "Вперед" – аж поки не дійде до російського кордону.

Звільнення Харківщини

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України розпочали контрнаступ в Харківській області. 10 вересня стало відомо, що українські воїни деокупували Куп'янськ. До 14 вересня стало відомо, що майже вся область звільнена від російських окупантів.

6 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що наступ української армії на Харківщині успішно продовжується вже на лівому березі річки Оскіл.

На звільнених територіях Харківщини, як і в інших регіонах, які перебували під тимчасовим контролем російських окупантів, виявляли свідчення військових злочинів. Після деокупації Харківської області правоохоронці виявили тіла 534 вбитих росіянами цивільних, з них в Ізюмі - 447 тел.

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