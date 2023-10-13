Також британці зазначають, що Росія широко використовує зараз БПЛА через їх більш високу точність.

Розвідка Великої Британії пояснила триваючу вже 3-тижневу паузу в російських авіаобстрілах України тим, що країна-агресор накопичує ракети для завдання ударів взимку.

Як зазначається в сьогоднішньому повідомленні розвідки, літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня 2023 року, тобто протягом 21 доби.

Остання подібна тривала пауза відбулася з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня. У цьому випадку було ймовірно, що Росія практично вичерпала запаси боєприпасів до ракет Х-23 (AS-23 за класифікацією НАТО, - УНІАН) після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України.

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"Цього разу, імовірно, що російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовує цю паузу для збільшення придатних запасів в очікуванні подальших важких ударів по Україні впродовж зими", - йдеться в повідомленні.

Також британці зазначають, що Росія широко використовує зараз БПЛА через їх більш високу точність.

"Нещодавно Росія зосередила свої авіаудари по зернових об’єктах на півдні України, використовуючи односторонні безпілотні літальні апарати "Shahed". Це включало удари по українських портах річки Дунай, які, ймовірно, вимагали високого рівня точності через близькість цілі до румунського кордону. Цілком імовірно, що Росія використовувала БПЛА Shahed OWA для цих цілей через їх кращу точність у порівнянні з іншими типами ракет повітряного базування", - заявляють у британській розвідці.

Російські обстріли території України - що відомо

Росія торік почала цілеспрямоване руйнування критичної інфраструктури України, здійснивши перший масовий удар по об’єктах 10 жовтня 2022 року.

Тоді Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що 10 жовтня окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів.

Тодішній голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що внаслідок масованих ракетних ударів Росії 10 жовтня загинули 19 осіб, 108 постраждали, також було пошкоджено 199 об'єктів інфраструктури.

Спікер командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат говорив, що окупанти вчинили масований обстріл нашої держави різними ракетами, щоб досягти більшого ефекту від руйнувань.

З жовтня 2022 року по березень 2023 року Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

4 серпня цього року голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський повідомив, що в процесі відновлення енергосистеми України перед наступним опалювальним сезоном, обсяг виконаних об'єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень.

Водночас він зазначив, що в "Укренерго" показник робіт становить 7%. Він повідомив, що внаслідок російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.

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