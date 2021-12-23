Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Служба безпеки України заочно оголосила підозру керівнику російської приватної військової компанії "Вагнер", який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим.

Як повідомили у прес-службі СБУ, його підозрюють у причетності до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ведення агресивної війни.

Зазначається, що підозрюваним є російський громадянин, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ.

Читайте такожУ РФ вербують найманців для "звільнення Новоросії" - росЗМІЗа даними слідства, у період з липня 2014 по березень 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

"При чому зловмисник діяв за попередньою змовою з високопосадовцями Збройних Сил РФ та під їх контролем", - зауважили у відомстві.

Чоловік командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК "Вагнер", які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних сил України.

Правоохоронцями задокументовано факти інтенсивного обстрілу бойовиками "Вагнера" українських позицій на Дебальцевському напрямку.

Уточнюється, що у цих боях учасники ПВК зазнали значних втрат через відсіч підрозділами ЗСУ.

За інформацією слідства, під час перебування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей керівник ворожого угруповання координував свої дії з колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ.

"На підставі одержаних доказів протиправної діяльності, зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про можливість запровадження санкцій проти бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнера".

Тоді Боррель заявив, що дії російських найманців в африканських країнах призводять до погіршення безпекової ситуації та посилення міграційних потоків до ЄС.

13 грудня в Європейському Союзі офіційно запровадили санкції проти російської приватної військової кампанії "Вагнер" і її представників.

Найманці ПВК "Вагнер" воюють по всьому світу на боці гібридних російських військ, зокрема в Сирії та на сході України. Українські розвідники їх вперше зафіксували на Донбасі ще у 2014 році. При цьому офіційний Кремль заперечує існування ПВК "Вагнер".

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