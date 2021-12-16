Гітанас Науседа вважає, що треба докласти усі зусилля, аби унеможливити напад Росії на сусідні країни.

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що через дії Росії в Європі спостерігається найбільш небезпечна ситуація за останні 30 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі перед початком засідання Європейської Ради на рівні глав держав і урядів країн-членів Євросоюзу.

"На жаль, ми бачимо зосередження і посилення російських військових сил уздовж українського кордону. І, ймовірно, ми стикаємося з найбільш небезпечною ситуацією за останні 30 років. Я кажу не лише про Україну, але я кажу про східний рубіж НАТО, про Балтійські країни. І я думаю, ми повинні усе зробити, що в наших силах, для того, аби унеможливити найгірший сценарій, який, на жаль, ми не можемо виключити. Цей сценарій можливий - воєнне втручання на територію України", - заявив Науседа.

Водночас, на його переконання, в ЄС є достатньо інструментів для того, аби зупинити Росію з її агресивною поведінкою.

"Перш за все, ми повинні говорити про секторальні і також економічні санкції, які можливі", - наголосив президент Литви.

Також він сказав, що певна інформація щодо ймовірних сценаріїв розвитку подій на кордоні України та РФ обговорювалася між лідерами країн "Бухарестської дев'ятки" і президентом США Джо Байденом.

Говорячи про інструменти і заходи, які Євросоюз може застосувати, він зауважив, що ЄС - це лише частина рішення, бо ще треба говорити про НАТО як про активну організацію з оборони і стримування.

Крім того, він вважає, що треба звертати увагу на повну інтеграцію Білорусі до воєнної системи Росії, що дозволяє росіянам використовувати територію Білорусі як можливий плацдарм для нападу на сусідні країни.

"Це обмежує наш час для реагування на ці ймовірні події. Тож, я вважаю, що НАТО повинно внести зміни у свої плани, оборонні стратегії, беручи до уваги, що там відбувається", - додав Науседа.

Разом із тим, на його думку, наразі ще можна вплинути на Росію, і треба використати кожну можливість, аби змінити її рішення з найбільш песимістичних на найбільш оптимістичні.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня лідери усіх 27 країн-членів ЄС у Брюсселі обговорять нарощення воєнних сил Росії на кордоні з Україною.

Голова Євроради Шарль Мішель у своєму листі-запрошенні взяти участь у засіданні Євроради наголосив, що "будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну у відповідь".

15 грудня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель заявили, що в Євросоюзі підготували "серйозні санкції" в разі нової агресії Росії проти України. "Наше повідомлення дуже чітке: якщо Росія вдасться до подальших агресивних дій проти України, ціна буде тяжкою, а наслідки серйозними", - наголосила фон дер Ляєн.

За даними журналіста Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, очікується, що лідери ЄС продовжать ще на півроку чинність економічних санкцій проти Російської Федерації.

Читайте такожПрем'єр Британії пояснив, чим загрожує світу вторгнення "божевільної" Росії в Україну

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віталій Саєнко