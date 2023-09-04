Російська армія "тренується" в Україні, їй зараз не до маневрів у Білорусі.

Раніше цього року Росія не змогла провести "танковий біатлон", а тепер вирішила не проводити масштабні військові навчання "Захід-2023". Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу у коментарі російським ЗМІ.

Так, на запитання журналістів, чи проводитиме Росія навчання "Захід-2023", Шойгу відповів досить коротко:

"Ні, цього року у нас навчання в Україні".

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Жодних інших подробиць, зокрема про причини скасування навчань, він не навів.

Навчання "Захід" - що відомо

Протягом останніх років Росія регулярно проводила масштабні військові маневри спільно із армією Білорусі. Навчання під кодовою назвою "Захід" влаштовували раз на два роки, починаючи з 2009 року. Вони проходили у вересні на території Білорусі та західних регіонів Росії.

Особливо масштабними ці маневри були у вересні 2021 року, коли Росія вже безпосереднього готувалася до вторгнення в Україну. В них взяли участь близько 200 тисяч російських військових. Приблизно така ж кількість російських солдатів вдерлася на українську територію в лютому 2022 року.

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